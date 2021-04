Biancavilla, chiuso “bar dello spaccio”

BIANCAVILLA (CATANIA) – Il questore di Catania ha sospeso per 30 giorni il bar di Biancavilla “Bar da Coco”, gestito da C. G., in via Vittorio Emanuele, dove si spacciava droga e dove il 17 aprile scorso la Polizia aveva arrestato il titolare e chi lo avrebbe rifornito di sostanze stupefacenti. Una perquisizione inoltre aveva portato al ritrovamento di 39 involucri di cocaina, di alcune dosi di marijuana e di 210 euro.

Si tratta del secondo provvedimento di sospensione emesso dal Questore di Catania, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti dello stesso bar. L’attività, infatti, era stata già sospesa per quindici giorni nel novembre del 2020, poiché nel locale erano stati identificati soggetti noti alle forze dell’ordine, che risultavano quasi tutti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti ed erano stati, inoltre, trovati, anche in quell’occasione, 8 dosi di droga.