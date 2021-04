Aperti fuori orario, chiusi due locali

Controlli anti Covid in provincia di Catania. Due i locali chiusi per inosservanza delle regole.

I carabinieri di Paternò hanno disposto la chiusura temporanea per 5 giorni del pub “Terzo tempo”, in piazza Caduti di Nassirya, perché non aveva ottemperato alla prevista chiusura oltre l’orario consentito, e ha sanzionato 6 persone per assembramento delle quali 3 senza neanche la mascherina protettiva.

I militari di Palagonia, invece, hanno verificato che alle 21.30 all’interno del bar “Capriccio”, in via Vittorio Emanuele, erano presenti alcuni avventori intenti a consumare bevande. Per tutti multe e chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni.