Allarme rosso a Catania: +517 positivi

Sono 1.288 i nuovi casi coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 140 in più rispetto a ieri. La regione è terza per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania.

I test effettuati sono 29.049, con il tasso di positività che rimane al 4,4%. I morti sono 10 (ieri 36), i guariti quasi mille. Nelle rianimazioni sono ricoverate 182 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 517 a Catania, 298 a Palermo, 110 a Caltanissetta, 98 a Messina, 98 a Siracusa, 90 ad Agrigento, 43 a Trapani, 27 a Enna, 7 a Ragusa.

In tutta Italia sono 13.844 i nuovi positivi. Ieri erano stati 12.074. Sono 364 le vittime in un giorno (ieri 390). I test sono 350.034 (ieri 294.045), il tasso di positività è del 3,9%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.891.063, i morti 117.997. Gli attualmente positivi sono 475.635 (-7.080 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.311.267 (+20.552). In isolamento domiciliare ci sono 449.775 persone (-6.534).

Sono 3.076 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 75 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 155 (ieri 182). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 471 rispetto a ieri.