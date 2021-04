Sicilia sempre peggio: tasso di contagio al 7,7%

Sono 1.123 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Ieri erano stati 875. I test effettuati sono sempre meno, 14.416, con il tasso di positività che sale ancora più vistosamente: dal 5,2 al 7,7%.

I decessi sono 10, i guariti 549. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 11 persone in meno.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 508 a Palermo, 221 a Catania, 96 a Caltanissetta, 87 a Messina, 79 a Siracusa, 68 a Ragusa, 26 a Trapani, 24 a Enna, 14 ad Agrigento.

La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri solo dietro la Lombardia.

In tutta Italia sono 8.864 i nuovi positivi. Ieri erano stati 12.694. Sono 316 le vittime in un giorno (ieri 251). I test sono 146.728 (ieri 230.116), il tasso di positività è del 6%, in salita rispetto al 5,5% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.878.994, i morti 117.243. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669).

Sono 3.244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 141 (ieri 163). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.742 persone, in aumento di 94 rispetto a ieri.