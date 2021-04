Ladri di arance con la “cammisedda”

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò, nell’ambito di controlli per il contrasto ai furti nelle aree rurali del comprensorio, hanno denunciato 11 persone per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In differenti occasioni, sono stati fermati i denunciati a bordo di 5 auto nelle quali i militari hanno complessivamente trovato oltre 2.500 chili di agrumi rubati, oltre a vari attrezzi utili per lo scasso, cesoie e lampade per consentire il furto notturno dei frutti.

I militari hanno constatato che quasi tutti i denunciati erano in possesso della “cammisedda”, una sorta di giubbotto che consente di riporvi velocemente una grande quantità di frutti da riversare poi nei contenitori, così permettendo ai ladri una maggiore velocità nel furto.