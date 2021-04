“Correte, stanno rubando una moto”: fermato 15enne a Catania

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 15enne per tentato furto aggravato. Intorno alla mezzanotte, al 112 è arrivata la telefonata di un cittadino che avvisava i militari del furto in atto di una moto Bmw Gs 1200 da parte di tre persone in via Monserrato.

L’immediato intervento di una gazzella ha fatto sì che i tre si dividessero nella fuga. Mentre i due a bordo del motociclo che si occupavano di spingere la Bmw rubata si sono dileguati verso piazza Lanza, il terzo, rimasto a bordo della Bmw a motore spento, ha abbandonato la moto, è scappato a piedi inseguito e poi bloccato da un militare.

La moto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile nel centro di prima accoglienza di via Franchetti.