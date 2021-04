Protesta ambulanti, tangenziale di Catania in tilt

GRAVINA DI CATANIA (CT) – Disagi e caos in tangenziale di Catania in direzione Siracusa dove dalle 8 di stamattina è in corso un presidio di protesta organizzato, all’altezza dello svincolo di Gravina di Catania, dalle associazioni di categoria dei venditori ambulanti Fenailp e Fiva Confcommercio per chiedere riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati delle sagre e fiere.

Le forze dell’ordine, che presidiano la zona, hanno ristretto il traffico su una solo corsia delimitando la protesta. In direzione Sud si è formata una lunga colonna di furgoni parcheggiati sulla corsia d’emergenza.

Per circa un’ora il tratto tra Misterbianco e San Giovanni Galermo è stato bloccato, ma la circolazione intorno alle 9.30 è tornata regolare, seppur con qualche rallentamento.

A causa della protesta il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso era stato costretto a far chiudere lo svincolo di Gravina in entrata e in uscita. “La nostra Polizia Municipale è impegnata in attività di supporto alla Polizia Stradale – aveva spiegato il primo cittadino – su richiesta della Questura. Pertanto invitiamo i cittadini a non dirigersi verso gli svincoli di ingresso alla Tangenziale per evitare ulteriori ingorghi”.