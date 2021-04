Da Catania a Messina per festa di compleanno: 28 multati

MESSINA – Una festa privata con musica ad alto volume e droga. Ad interromperla, nel bel mezzo del fracasso, sono stati i carabinieri della Compagnia Messina Centro che hanno sanzionato 28 persone e denunciato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera in una villetta privata di Camaro Superiore, dove i militari dell’Arma sono giunti in seguito ad una segnalazione di schiamazzi pervenuta al numero d’emergenza 112.

Richiesto l’accesso al proprietario, i carabinieri hanno constatato la presenza di 28 persone, tra loro non conviventi, all’interno dell’abitazione indipendente, intenti in festeggiamenti per il compleanno del proprietario di casa. Tra le persone che avevano dato vita all’assembramento illecito, con casse sonore e piattaforme mixer da dj professionali, erano presenti anche soggetti provenienti da Catania, venuti appositamente per prendere parte ai festeggiamenti.

Ventotto le persone sanzionate per violazione alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del Covid 19. Nel corso dell’identificazione dei soggetti invitati alla festa abusiva, i militari dell’Arma hanno avvertito anche un forte odore di marijuana. A seguito di controlli effettuati in diversi punti della villetta sono stati trovati 17 grammi di marijuana (suddivisi in 5 involucri), 5 grammi di hashish, una pasticca di anfetamina (comunemente indicata come Speedball) ed pianta di cannabis.

La droga è stata sequestrata ed il proprietario dell’abitazione, un 43enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.