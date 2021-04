Beccati i topi d’auto in via Palermo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il trentenne Giuseppe Castello, il 29enne Mirko Lo Re e il 18enne Marco D’Urso per un furto in via Palermo.

L’equipaggio della gazzella in seguito a una segnalazione telefonica ha sorpreso i tre ladri mentre tentavano di darsi alla fuga dopo aver portato via il catalizzatore con il relativo tubo di scarico da una Smart parcheggiata.

Negli ultimi tempi a Catania c’è stata un’escalation dei furti, soprattutto sulle auto di più recente produzione.