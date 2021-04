Sport, spettacoli e ristorazione all’aperto: così riapre l’Italia

ROMA – “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”. Così ha detto aprendo la conferenza stampa a palazzo Chigi il premier Mario Draghi, che ha illustrato il piano delle riaperture insieme al ministro della Salute Roberto Speranza.

ZONE GIALLE E APERTURE DAL 26 APRILE. “Il governo sulle aperture oggi ha preso un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”, ha detto Draghi confermando che la cabina di regia anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”.

“Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte”, ha aggiunto il premier, auspicando per questo l’attenzione delle istituzioni e forze dell’ordine, “in questo modo il rischio si trasforma in opportunità”.

“Saranno definitive le riaperture? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se i comportamenti sono osservati e sulla campagna vaccinale non ho dubbi che sarà sempre meglio, la possibilità che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa”.

“La decisione sulle aperture all’aperto sono basate su evidenze scientifiche, come quella di posporre il richiamo di alcuni vaccini – ha detto Draghi -. Mi pare si dia conto della base scientifica delle decisioni prese. I distanziamenti, ad esempio: se passo l’intera serata in ambiente chiuso a cinquanta centimetri da chi mi sta vicino a tavola, probabilmente mi contagio. Non sono decisioni prese così, per vedere l’effetto che fa…”.

RISTORAZIONE. A maggio i ristoranti potranno lavorare solo all’aperto anche di sera ma, se le cose andranno bene, dal primo giugno anche al chiuso. Sarebbe questo l’orientamento della cabina di regia sulle graduali riaperture delle attività di ristorazione. La decisione sarà presa in base all’andamento dei dati epidemiologici.

SPOSTAMENTI E COPRIFUOCO. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi. Le riaperture? Per il ministro Speranza, “c’è percorso di gradualità, non c’è un momento in cui tutto cambia. In questa fase la scelta del governo è mantenere il coprifuoco così come vigente. Il governo valuterà la curva epidemiologica ed eventuali ulteriori misure di settimana in settimana”.

“Comunque resta vigente il modello per zone, per fasce. Il modello permette di leggere la variazione epidemiologica. I nostri parametri saranno capaci di focalizzare la situazione in cui si adottino misure più rigide. C’è profonda differenza col modello di prima, ma resta modello prudenziale”, aggiunge il ministro.

SPORT. Dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all’aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio e il primo giugno dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre.

CINEMA E TEATRI. Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all’aperto. Al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio.

SCUOLE. Dal 26 aprile le scuole in zona rossa dovrebbero svolgere lezioni in presenza fino alla terza media e alle superiori l’attività dovrebbe svolgersi almeno al 50% in presenza, in zona gialla e arancione tutte le scuole dovrebbero essere in presenza.