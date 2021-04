Festeggiavano il compleanno al Sabor Latino

Ennesimo provvedimento di chiusura per Sabor Latino, l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, in piazza Carlo Alberto 8 a Catania. La prima chiusura risale allo scorso giugno e da allora il titolare dell’attività è stato contravvenzionato diverse altre volte per turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica nonché destinatario del provvedimento di Avviso Orale.

Diverse le irregolarità contestate: occupazione abusiva del suolo pubblico, presenza di soggetti pregiudicati e violazione normativa antiCovid. Ed è proprio il mancato rispetto delle misure restrittive per il contenimento della pandemia che è costata al titolare altri 5 giorni di chiusura del suo locale.

Nella serata di ieri infatti, una volante, durante il servizio di controllo del territorio ha notato “Sabor Latino” ancora aperto nonostante le restrizioni e ha inoltre riscontrato al suo interno la presenza di due avventori intenti a consumare bevande alcoliche per festeggiare il compleanno di uno di loro. Tali soggetti sono stati sanzionati e sul posto è stato richiesto anche l’intervento del personale della polizia locale per effettuare un controllo amministrativo. Sono in corso di valutazione ulteriori provvedimenti sanzionatori a seguito dei reiterati comportamenti.