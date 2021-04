Scoperta centrale del tarocco

CATANIA – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nei giorni scorsi hanno individuato e sottoposto a sequestro un laboratorio di stampa serigrafica, riconducibile a una ditta individuale di Belpasso dedita alla commercializzazione on line di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti.

In particolare sono stati perquisiti i locali nella disponibilità di un cittadino di Belpasso, titolare di un’attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet, scovando un vero e proprio “opificio artigianale”, dove sono stati rinvenuti macchinari professionali (plotter, termopresse, stampanti 3d) e apparecchiature informatiche destinati alla realizzazione di loghi di famose griffe abilmente contraffatte, nonché capi di abbigliamento pronti ad essere falsamente etichettati e commercializzati sulle principali piattaforme di e- commerce.

All’interno del laboratorio sono state rinvenute oltre 2.000 etichette termoadesive riproducenti marchi di prestigiose griffe, fra le quali case automobilistiche e motociclistiche (BMW, Audi, Alfa Romeo, Suzuki, Yamaha) e blasonate squadre di calcio (Napoli, Atalanta, Roma), pronte per essere apposte sui capi di abbigliamento nonché 135 capi già contraffatti, confezionati e pronti per essere venduti. L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con il sequestro dei capi contraffatti, delle etichette, dell’immobile e dei macchinari rinvenuti per un valore di circa 27.000 mila euro. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania