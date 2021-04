La Sicilia mette a posto i fiumi

PALERMO – Quarantadue interventi per ripulire e mettere in sicurezza fiumi e torrenti in tutta la Sicilia sono attivati dal dipartimento regionale tecnico, tramite gli uffici del Genio civile che avvia in questi giorni i cantieri di manutenzione e pulizia di molti corsi d’acqua. Prosegue così il Piano di manutenzione straordinaria del bacino idrografico della Sicilia.

I lavori, in fase di affidamento e di avvio in questo periodo, per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro, sono finanziati con risorse della protezione civile regionale.

L’apertura dei cantieri è stata una sfida che ha messo alla prova gli uffici del Genio civile dell’Isola e la capacità organizzativa e lavorativa delle imprese siciliane: in soli 40 giorni progetti, approvazioni, gare per gli affidamenti, consegna e fine del lavori.

Tutti gli interventi, infatti, dovrebbero concludersi entro il mese di maggio. “Sono ormai centinaia i fiumi e i torrenti che nei primi tre anni di legislatura – dice il presidente della Regione, Nello Musumeci – sono stati messi in sicurezza con un investimento di oltre cinquanta milioni di euro, dopo decenni di disinteresse. Un’attività incessante per prevenire possibili fenomeni di esondazione, con conseguenze in alcuni casi tragiche per la popolazione, come purtroppo accaduto anche nel recente passato”.

Questi gli interventi in corso e in via di attivazione.

Agrigento: torrente Cavarretto (Menfi), vallone Bellapietra e vallone Carabollace (Sciacca), torrente Borraitotto (Favara), vallone Cangemi (Ribera), valloni Rocca Rossa-Fra Paolo e contrada del Carmelo (Racalmuto).

Caltanissetta: torrente Pinzelli e fiume Imera (Caltanissetta), fiume Platani (Acquaviva Platani e Campofranco), torrente Belice (Villalba), fiume Gallodoro, torrente Pila, torrente Coda di Volpe, torrente Favara, torrente San Giuseppe e torrente Coniglia-Acquicella (Campofranco), torrente Valle Torta, Monacella dell’Oliva, torrente Valle Priolo (Gela).

Catania: torrente Jungo e torrente Cozzi-Babbotratto (Riposto), tratto a valle della strada statale 114 (Acireale), regia trazzera in prossimità del fiume Troina (Bronte), torrente Cava e torrente Ippolito (Scordia), tratto di torrente via Pippo e vallone Buonconsiglio (Ramacca).

Enna: fiume Dittaino (Assoro), fiume Salso (Regalbuto), torrente Calderai (Enna), torrente Sparagogna (Catenanuova).

Palermo: torrente Vadduneddu (Monreale).

Ragusa: vallone Pisciotta (Modica-Ragusa).

Siracusa: cava Bugghiula – Sanghitello e vallone Giastritto (Avola), torrente Monachella e torrente Castelluuccio (Priolo).

Trapani: fiume Belice (due interventi a Partanna, uno a Poggioreale), fiume Lenzi (Trapani-Erice), torrente Forgia (Buseto Palizzolo).