Alt! E qualche catanese scappa

CATANIA – Negli ultimi giorni a Catania nell’ambito dei controlli anti-Covid sono stati attivati posti di blocco lungo lo Stradale S. Giorgio, in piazza Bonadies, nel quartiere Cibali, e in via Messina, con l’impiego di tre pattuglie e due motociclisti.

Oltre 250 i veicoli fermati, 98 i verbali al codice della strada, 25 i sequestri di veicoli per scopertura assicurativa, 23 i fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco. Le infrazioni contestate con maggiore frequenza sono state l’assenza di copertura assicurativa obbligatoria, la guida di ciclomotori o motocicli senza casco protettivo, l’omessa revisione periodica del veicolo, la guida senza patente e il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.

In sei casi è risultato fondamentale l’intervento dei motociclisti della polizia municipale che hanno dovuto raggiungere chi aveva ignorato l’alt. Alle sanzioni si è quindi aggiunto un verbale di 85 euro più la decurtazione di 3 punti dalla patente. In tema di verifiche contro la sosta selvaggia, oltre 30 verbali sono scattati durante in via S. Sofia e lungo il viale Mario Rapisardi.