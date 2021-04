I vigili del fuoco di Acireale sono intervenuti intorno alle 14.30 per un incidente stradale in via Ispica ad Acireale. Un uomo ha perso il controllo della propria auto ed è andato a sbattere contro un palo di illuminazione elettrica e una colonnina di gas metano, danneggiandoli.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della società del gas, la Polizia locale e il 118. Per il conducente solo piccole ferite e qualche lieve contusione