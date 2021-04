Giarre, cocaina nascosta tra le patate

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 53enne Maurizio Viscuso per spaccio di droga. I militari hanno notato Viscuso in via Ungaretti a bordo di una Fiat 500 mentre svoltava in una strada senza uscita.

Essendo Viscuso già conosciuto alle forze dell’ordine, i carabinieri lo hanno controllato a distanza scorgendolo mentre armeggiava a ridosso di un muro in pietra lavica, introducendo la mano in una cavità.

Posta l’auto di servizio in modo da inibire ogni via di fuga al 53enne, hanno poi effettuato la perquisizione personale e della macchina: nascosto in una busta di plastica contenente patate, hanno trovato un involucro con 12 dosi di cocaina e 350 euro. Viscuso è stato posto agli arresti domiciliari.