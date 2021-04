Dalla Spagna panetti di hashish con la scritta ‘Vaccino Covid’

AGRIGENTO – Due pacchi, provenienti dalla Spagna con all’interno panetti di hashish, sono stati intercettati dai carabinieri della compagnia di Agrigento, guidata dal capitano Marco La Rovere, che hanno arrestato un 23enne di Agrigento e un 28enne di Porto Empedocle (Ag).

Salgono a 10 gli arresti effettuati dai militari dell’Arma, dalla fine dello scorso anno, di giovani che si riforniscono online di droga che viene recapitata con corrieri o con pacchi postali. L’ultimo panetto sequestrato, quello recapitato a Porto Empedocle, aveva l’etichetta “Vaccino Covid”.

“La filiera di distribuzione prevede una etichettatura per identificare i diversi canali. Questo panetto sequestrato a Porto Empedocle è stato identificato come ‘vaccino Covid’ – ha spiegato il capitano Marco La Rovere – lascia presupporre che si tratta di un confezionamento recente, manufatto appositamente per le cessioni con corrieri”.