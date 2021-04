Anche a Catania open day AstraZeneca

CATANIA – Al via il prossimo 16 aprile il week end di vaccinazioni dedicato ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili. L’iniziativa punta a promuovere la vaccinazione con AstraZeneca, il vaccino del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili.

In provincia di Catania, da venerdì 16 a domenica 18 aprile, sono pertanto previste vaccinazioni straordinarie, senza prenotazione: dalle 8 alle 22 presso l’hub di Catania (ex mercato ortofrutticolo, in via Forcile); dalle 8 alle 20 presso i punti di vaccinazione territoriali di Acireale, Adrano, Belpasso, Caltagirone, Linguaglossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia.