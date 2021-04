Musumeci preme sui vaccini, open day negli hub: “Tre giorni AZ senza prenotazione per over 60”

Appello del governatore Musumeci per far decollare la campagna vaccinale in Sicilia. Il punto centrale è il timore della gente sul siero AstraZeneca che ha determinato un rallentamento nella somministrazione delle dosi nell’Isola.

«Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca – ha detto Musumeci -. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione».

«Ho dato disposizioni all’assessorato della Salute di promuovere un’iniziativa straordinaria per un “open day” in tutti gli hub e in tutte le principali sedi di vaccinazione. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini nel target AstraZeneca (a partire da sessant’anni di età)».

«Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura», ha concluso Musumeci.