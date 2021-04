Covid: disastro Sicilia, a Catania +321 positivi

Sono 1.384 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 274 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 27.618, con il tasso di positività che sale dal 2,9 al 5%. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo.

I morti nelle ultime 24 ore sono 10, i guariti 412. Negli ospedali sono ricoverate 25 persone in più (+2 in terapia intensiva).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 514 a Palermo, 321 a Catania, 141 ad Agrigento, 113 a Messina, 81 a Caltanissetta, 65 a Enna, 54 a Ragusa, 52 a Trapani, 43 a Siracusa.

In tutta Italia sono 13.447 i nuovi positivi. Ieri erano stati 9.789. Sono 476 le vittime in un giorno (ieri 358). Quasi 305.000 i test (ieri 190.635), il tasso di positività è del 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri.

Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 242 (ieri 167). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.793.033, i morti 115.088. Gli attualmente positivi sono 519.220 (-5.197 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.158.725, con un incremento di 18.160. In isolamento domiciliare ci sono 488.742 persone (-4.753 rispetto a ieri).