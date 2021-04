Bimbo di 6 anni si perde mentre gioca: trovato da un militare

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Il provvidenziale intervento di un militare dell’Esercito e le immediate attività di indagine eseguite dai carabinieri, hanno permesso a un bimbo di soli sei anni, che si era perso, di fare ritorno a casa e di riabbracciare i propri genitori.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione al 112 in una strada di campagna, tra i comuni di Mazara del Vallo e Marsala, dove un militare dell’Esercito in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, libero dal servizio, aveva notato un bambino che camminava da solo con aria impaurita.

Il militare lo ha raggiunto per verificare se si trovasse in difficoltà: in effetti il bambino, mentre giocava, si era allontanato dalla casa di campagna, dove si trovava con il padre, e poi non era stato più in grado di farvi ritorno.

A quel punto, il militare ha contattato i carabinieri che hanno permesso di rintracciare e tranquillizzare il padre, già alla ricerca del figlio, e di ricondurre il bimbo a casa sano e salvo.