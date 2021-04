Sicilia: boom di test, crolla tasso positività

Sono 1.110 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 10 in meno rispetto a ieri. Tantissimi i test, poco più di 38.000, con il tasso di positività che scende dal 6,7 al 2,9%.

Venti i morti, poco meno di 400 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 46 persone in più (+3 in terapia intensiva).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 500 a Palermo, 191 a Catania, 162 a Siracusa, 121 a Messina, 53 a Caltanissetta, 34 a Ragusa, 19 ad Agrigento, 15 a Trapani, 15 a Enna.

In tutta Italia sono 9.789 i nuovi positivi. Ieri erano stati 15.746. Sono 358 le vittime in un giorno (ieri 331). I test sono 190.635 (ieri 253.100): il tasso di positività è del 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati nelle rianimazioni sono 3.593, in aumento di 8 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.779.594, i morti 114.612 . Gli attualmente positivi sono 524.417 (-8.588 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.140.565 (+18.010). In isolamento domiciliare ci sono 493.495 persone (-8.674 rispetto a ieri).