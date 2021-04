La villa comunale di Caccamo intitolata a Roberta Siragusa

PALERMO – La villa di via del Carmine, a Caccamo, da stamattina porta il nome della giovane Roberta Siragusa, uccisa due mesi fa, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, nella cittadina del Palermitano.

L’amministrazione comunale di Caccamo, guidata dal sindaco Nicasio Di Cola, insieme con le scuole, ha organizzato un momento di ricordo per la ragazza con una cerimonia formale di intitolazione della villa comunale in memoria di Roberta alla presenza della sua famiglia.

All’iniziativa ha partecipato la classe 3 C dell’istituto Barbera di Caccamo, con la dirigente scolastica Giusi Conti e la professoressa Enza Passafiume, docente di arte e immagine. Gli alunni, accompagnati anche dalla professoressa Giusi Muscarella, hanno realizzato un murales nel parco giochi comunale che raffigura dei fiori nel ricordo di Roberta.

Ed è stato inserito pure un simbolo che fa già parte di un progetto intrapreso a scuola, sempre sul tragico evento che ha coinvolto Roberta, ma che contiene un messaggio di speranza, positività e coraggio, attraverso l’immagine della farfalla, che evoca la rinascita raggiunta in seguito a un processo di dissoluzione e liberazione.

Per l’omicidio di Roberta Siragusa, fin dalle prime fasi, è stato indiziato il suo fidanzato, Pietro Morreale, in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Nell’udienza di ieri a Termini Imerese l’indagato non ha parlato.