Tutta la notte in sala operatoria: a Catania un prelievo multiorgani

CATANIA – Un prelievo multiplo di organi è stato eseguito all’ospedale Cannizzaro di Catania su una persona deceduta per un’emorragia cerebrale. L’osservazione si è conclusa ieri alle 14.30 e i familiari hanno espresso il consenso alla donazione. Un’équipe dell’Ismett di Palermo ha prelevato fegato, reni e cornee.

Le operazioni hanno impegnato i sanitari dalle 2 della notte scorsa fino alle prime ore di questa mattina. “Ringrazio vivamente i familiari della persona che ha donato e i sanitari impegnati nelle operazioni – ha affermato direttore generale dell’azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida -, ogni donazione è un segnale di fiducia verso la struttura ospedaliera e il servizio sanitario: pensando alle migliaia di persone in attesa di trapianto in Italia, non può che essere questo il migliore messaggio per la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che si celebra proprio domenica prossima 11 aprile”. La scorsa settimana, nello stesso ospedale, è stato eseguito anche un prelievo di cornee.