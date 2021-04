Sicilia, il Covid fa un balzo

Balzo del Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1.287 (ieri 998). I test effettuati sono 27.170, con la percentuale di positivi che sale dal 3,9 al 4,7%, in linea con la media nazionale.

I morti sono 11, i guariti 95. Negli ospedali è ricoverata una persona in più, nel saldo tra ingressi e uscite (+7 in terapia intensiva).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 438 a Palermo, 280 a Catania, 133 a Caltanissetta, 131 a Siracusa, 128 ad Agrigento, 69 a Messina, 50 a Enna, 34 a Ragusa, 24 a Trapani.

In tutta Italia sono 17.221 i nuovi positivi. Ieri erano stati 13.708. Sono 487 le vittime in un giorno (ieri 627). I tamponi effettuati sono 362.162 (ieri 339.939), il tasso di positività è al 4,7% (ieri era al 4%).

Sono 3.663 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 unità in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 259 (ieri 276). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.851 persone, 465 in meno rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.717.602, i morti 112.861. Gli attualmente positivi sono 544.330 (3.507 in meno rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.060.411 (+20.229), in isolamento domiciliare ci sono (514.838) persone (-3.022).