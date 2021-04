Sicilia: il tasso di positività crolla al 3,9%

Sono 998 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 215 in più rispetto a ieri. L’aumento vistoso però è dovuto a un numero molto più alto di test effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati circa 25.000. Il tasso di positività quindi scende dal 6,6 al 3,9%.

I morti sono 16, i guariti 88. Negli ospedali sono ricoverate 40 persone in più (-3 in terapia intensiva).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 396 a Palermo, 138 a Catania, 88 a Messina, 88 ad Agrigento, 87 a Enna, 73 a Caltanissetta, 59 a Siracusa, 40 a Trapani, 29 a Ragusa.

In tutta Italia sono 13.708 i nuovi positivi. Ieri erano stati 7.767. Sono 627 le vittime in un giorno (ieri 421). Dopo il forte calo del weekend i tamponi sono notevolmente risaliti a quota 339.939 (ieri 112.962). Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%.

Sono 3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 276 (ieri 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.700.393, i morti 112.374. Gli attualmente positivi sono 547.837 (-7.868 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.040.182 (+20.927), in isolamento domiciliare ci sono 514.838 persone (-7.787).