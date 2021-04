Ricambi fai te, sorpreso mentre ruba catalizzatore da un’auto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 40enne Giovanni Sebastiano Desi per tentato furto aggravato. Ieri un brigadiere dei carabinieri, libero dal servizio, mentre si trovava a piedi in via Sebastiano Catania è stato attirato dalla presenza di un uomo che, sdraiato sull’asfalto sotto un’auto Audi A2 parcheggiata, stava armeggiando con alcuni arnesi da taglio per rubare il catalizzatore dell’impianto di scarico.

Il militare ha richiesto l’aiuto dei colleghi per bloccare il ladro. Desi, che forse aveva compreso d’essere osservato, ha cercato di allontanarsi con la refurtiva ma è stato fermato dal militare, aiutato dai colleghi arrivati proprio in quel momento. Il quarantenne è stato posto agli arresti domiciliari.