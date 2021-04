“Olesya non è Denise”: ma il legale di Piera Maggio smentisce lo scoop di Fanpage

“L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, conferma a Fanpage.it che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel settembre 2004”. Esce la notizia sul sito, ed è una notizia bomba. Ma poco dopo arriva una smentita: “Leggo sui social – dice Frazzitta – ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcuna anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza, che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa”.

La puntata di “Let them talk” è stata registrata ieri e il legale ha partecipato in collegamento. Frazzitta ha sottolineato alcuni aspetti grotteschi della vicenda: “Durante la trasmissione – racconta il legale – a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso Olesya dovesse trasferirsi in Sicilia”.