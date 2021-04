Scavi sottoservizi, strade disastrate a Catania

CATANIA – Un territorio che sembra quasi bombardato con il manto stradale in condizioni indecenti, assolutamente pericoloso per automobilisti, scooteristi e pedoni. I lavori dei sottoservizi hanno lasciato il segno in via Gorizia, nella circoscrizione Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio, ma la situazione è pressoché identica anche in altre zone di Catania.

“E’ normale che dopo interventi di questo tipo si lasci il manto stradale temporaneo – denuncia il consigliere del II Municipio Andrea Cardello – la questione di fondo è che i problemi di questo tipo in via Gorizia ed in altre strade del nostro territorio vanno avanti da diverso tempo e rischiano di diventare definitivi. L’asfalto sta sprofondando e costituisce grave pericolo per l’incolumità della gente. Si rischiano rovinose cadute e con le piogge le condizioni possono peggiorare. A nome della cittadinanza – conclude Cardello – mi aspetto risposte adeguate da parte dell’Amministrazione comunale di Catania”.