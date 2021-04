Festa clandestina a San Gregorio, all’arrivo dei carabinieri gli invitati tentano di nascondersi ovunque

In barba alle restrizioni imposte dalla zona rossa per Pasqua e Pasquetta, i carabinieri di Gravina di Catania hanno scoperto due feste “clandestine” in casa con tanto di musica ad alto volume.

In entrambi i casi i militari si sono lasciati guidare dal suono della musica che li ha condotti nelle due abitazioni, una a San Gregorio di Catania e l’altra nel quartiere San Paolo di Gravina di Catania.

Nella festa di compleanno tenutasi a San Gregorio di Catania, i militari hanno dovuto far fronte alla resistenza dei proprietari che hanno a lungo temporeggiato per aprire la porta. Poi hanno desistito soltanto dopo aver compreso che i carabinieri stavano richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta entrati i militari hanno trovato 16 persone, che hanno tentato in ogni modo di nascondersi, chi nel seminterrato, chi, scavalcata la recinzione, tra le piante del giardino della villa adiacente.

In totale sono state identificate 25 persone partecipanti alle feste, sanzionandone 20 per le violazioni alle disposizioni anti-Covid.