CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 20enne catanese per tentato furto aggravato. I militari in viale Librino hanno notato il giovane che era stranamente addossato allo sportello di una Volkswagen Polo posteggiata in un parcheggio condominiale.

Il giovane ha provato a scappare a piedi per le vie circostanti, ma è stato subito bloccato dai militari. Il ventenne aveva tentato di rubare l’auto scassinando lo sportello con una chiave adulterina.