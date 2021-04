Animali non censiti e pronti per la macellazione: scatta il sequestro

La Squadra Mobile e la Polizia Stradale di Enna hanno denunciato un allevatore, L.B.C., di Gagliano Castelferrato, per detenzione di animali non censiti.

Durante controlli per prevenire l’immissione di carni macellate nella catena alimentare senza tracciabilità, in un’azienda agricola a Gagliano Castelferrato sono stati trovati 36 animali (32 ovini, 2 cavalli e 2 suini) privi di ogni identificazione e certificazione sanitaria, allevati in una struttura non autorizzata.

Dalle prime indagini non è escluso che gli animali potessero essere immessi nel circuito della macellazione clandestina, tenuto conto che risultavano privi di ogni segno distintivo, che non erano stati tracciati o denunciati all’Autorità sanitaria.

I veterinari dell’Asp di Enna hanno identificare tutti gli animali, sono in corso altri accertamenti sullo stato di salute.