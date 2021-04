Caltanissetta, cresce l’impegno contro il disagio giovanile

CALTANISSETTA – È la relazione con i giovani, anche quelli più fragili, il filo rosso che lega le iniziative che la cooperativa “La salute”, socia del Consorzio Sol.Co ed il Centro di Prossimità di Fondazione Èbbene hanno messo in campo in questi giorni di Pasqua nel territorio nisseno. Lunedì, a Delia, gli operatori di Prossimità hanno incontrato i bambini e le famiglie che la scorsa estate hanno partecipato al centro estivo “Emozioniamoci” per donare loro uova di cioccolato.

Le associazioni danno già vita allo sportello di ascolto all’interno del Comune, proprio per accogliere e accompagnare le fragilità del territorio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il sindaco Gianfilippo Bancheri, gli assessori alla Pubblica istruzione Paolo Lauricella e Politiche sociali Angela Gallo. Le uova di cioccolato sono invece state donate dalla testata “Il fatto nisseno”.

Nei prossimi giorni della Settimana Santa gli operatori de “La salute” incontreranno i giovani ospiti dell’Istituto penale per minorenni per trascorrere del tempo insieme, realizzando un laboratorio creativo per produrre gadget rivolti ai “nonnini” delle tre case di riposo che ospitano i tirocinanti del Consorzio Sol.Co. Anche in quest’occasione ai ragazzi verranno consegnate delle uova di Pasqua.