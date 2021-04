Pranzo di Pasqua, alla spesa ci pensa la polizia

CATANIA – Sono arrivati in forze, ma per un nobile intervento. Continua la donazione della spesa da parte dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico all’Istituto delle Suore di Madre Teresa di Calcutta di piazza Bovio.

I poliziotti, avviando una raccolta fondi, oltre ad aver donato beni di prima necessità quali pasta, latte, legumi, biscotti omogeneizzati, latte in polvere e pannolini, hanno voluto fare in modo che il giorno di Pasqua fosse un giorno di festa anche per tutti coloro i quali si trovano in gravi difficoltà economiche causate o accresciute dall’emergenza coronavirus.

Sono stati donati beni alimentari quali pesce, passata di pomodoro formaggi e bevande affinché venga preparato un pranzo che possa valere come augurio di una Buona Pasqua per tutti da parte di coloro che sono ogni giorno al fianco dei cittadini. Le iniziative di beneficenza si susseguono in città con la consegna di uova e regali anche negli ospedali, segno che il cuore di Catania batte forte. Impossibile fare l’elenco di associazione e semplici cittadini che stanno partecipando a questa commovente gara di solidarietà.