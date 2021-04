Palermo, rave party interrotto dai carabinieri

PALERMO – I carabinieri hanno bloccato una festa nei pressi della spiaggia, nel quartiere Arenella di Palermo, vicino alla discoteca “Il Moro”, chiusa dal 2018, nel complesso dell’ex Chimica Arenella. Il rave party era stato organizzato con un tam tam sui social.

All’arrivo delle pattuglie è iniziato il fuggi fuggi. I militari (del nucleo radiomobile e delle stazioni Palermo Resuttana Colli e Crispi) sono riusciti a identificare e sottoporre a controllo 7 studenti universitari che sono stati sanzionati per complessivi 2.800 euro.

Nel territorio di Palermo, secondo il piano del dispositivo di sicurezza deciso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’Arma sta concorrendo con posti di controllo su strada e presidi nelle aree verdi ad accesso interdetto per le festività pasquali.

I militari impiegati saranno in media 150 al giorno nella sola Palermo (350 in provincia), con il supporto dei Carabinieri forestali, muniti di drone per la vigilanza sulle aree verdi, e della Compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento carabinieri “Sicilia”.

A questi si aggiungerà anche personale della Polizia municipale dei vari Comuni interessati.