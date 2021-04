Non si ferma all’alt, inseguimento folle a Picanello

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato S.S., 43 anni, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 43enne, a bordo della sua auto, non solo non si è fermato all’alt intimatogli dagli agenti in piazza delle Universiadi, ma ha continuato a procedere a velocità sostenuta.

Ne è seguito un pericoloso inseguimento per le strade del quartiere Picanello che si è concluso con l’impatto dell’auto dell’uomo datosi alla fuga con un’altra auto parcheggiata con dentro tre persone che non hanno riportato lesioni.

Il fuggitivo è stato bloccato e condotto in ospedale per l’esame tossicologico. In ospedale il 43enne è andato in escandescenza scagliandosi contro gli agenti e, quindi, nuovamente bloccato e posto agli arresti domiciliari.