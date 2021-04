Finale di calcetto, triplice fischio dei carabinieri

CATANIA – Si sono organizzati per giocare una finale di un torneo “fantasma” utilizzando impropriamente un campo di calcetto di via Santa Sofia, ovviamente chiuso, all’interno del quale erano entrati tramite un buco praticato nella rete di recinzione. La partita era seguita da numerosi spettatori posti ai bordi del campo. Peccato che l’entusiasmo sugli “spalti” è stato chiaramente udito da una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona.

I militari dell’Arma sono immediatamente intervenuti e, nel fuggi fuggi generale, sono riusciti a bloccare, identificare e sanzionare una ventina di persone tra calciatori e pubblico non pagante. Mentre i giocatori, per ovvie ragioni, erano “giustificati”, per modo di dire, a non indossare la mascherina, questo sicuramente non valeva per gli spettatori tutti sprovvisti di dispositivi di protezione individuale.