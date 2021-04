Catania, il presidente dell’Ordine dei medici vaccinatore volontario

Il presidente dell’Ordine dei medici di Catania, Igo La Mantia, ha partecipato con un folto gruppo di medici che compongono il Consiglio alle vaccinazioni nelle parrocchie per il Sabato Santo. Con i consiglieri Alfio Saggio, Giovanni Benedetto, Gaetano Angemi, Gabriella Pellegriti, Adriana Di Gregorio, Elisa Battaglia, Salvo Curatolo e Gianfranco Di Fede alle otto in punto La Mantia si è presentato alla chiesa del Sacro Cuore di Barriera del Bosco mettendosi a disposizione per le inoculazioni del vaccino. In tutto sono 829 le dosi di vaccino AstraZeneca somministrate oggi nelle parrocchie etnee.

“L’Ordine non poteva mancare partecipando, con un atto volontaristico e assolutamente gratuito, alla lodevole iniziativa messa in campo dalle Conferenza Episcopale siciliana e dalla Regione Sicilia – spiega La Mantia -. Per noi vaccinare i fedeli è stato un atto sentito di solidarietà a favore della cittadinanza catanese per accelerare la vaccinazione e ottenere quella immunità di gregge che dovrebbe essere la soluzione a questa drammatica pandemia, senza dimenticare il passo del Giuramento di Ippocrate in cui ciascun iscritto giura di prestare assistenza d’urgenza a chi ne ha bisogno e di mettersi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’autorità competente”.