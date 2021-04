“A maggio molte regioni gialle e qualcuna bianca”

ROMA – Mentre tutta Italia vive i giorni di Pasqua in zona rossa per il Covid, uno spiraglio per l’immediato futuro arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

“I numeri tendono a migliorare e grazie alla vaccinazione siamo davvero all’ultimo miglio – ha detto Sileri in diretta Facbeook – a maggio molte regioni saranno gialle e qualcuna sarà bianca”.

“A 4 settimane vediamo che i vaccini hanno il loro pieno effetto immunizzante. Dalla metà di aprile – ha sottolineato il sottosegretario – dovremmo vedere un progressivo calo dei ricoveri, e dalla metà di maggio potremmo vedere ciò che ha visto in questi giorni la Gran Bretagna, ovvero un numero di morti vicino a zero”.

Sileri ha parlato anche dei vaccini: “Sono sicuri. Per quanto riguarda AstraZeneca si parla di numeri estremamente bassi legati ad eventi di trombosi e le segnalazioni di tutta Europa consentono di monitorare: vedremo se l’Ema deciderà di pronunciarsi su particolari categorie o sottocategorie cui prestare maggiore attenzione, ma è un vaccino sicuro poiché, ripeto, parliamo di numeri estremamente bassi di eventi avversi”.