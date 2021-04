Sabato Santo, preghiere e vaccinazioni

PALERMO – Cinquecento chiese aperte domani in Sicilia, non soltanto per la giornata del Sabato Santo, ma anche per la somministrazione dei vaccini. E’ il frutto dell’accordo tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato alla Salute della Regione, che prevede l’utilizzo dei locali delle parrocchie delle diocesi dell’isola come punto vaccinale di popolazione.

In ciascuna parrocchia non potranno essere somministrate più di 100 dosi di vaccini AstraZeneca a persone di età compresa 69 e 79 anni. E’ necessario un minino di 50 prenotazioni per chiesa. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere ed un amministrativo per compilare i moduli.