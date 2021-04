Catania: le regole per il conferimento dei rifiuti nei giorni di Pasqua

CATANIA – Di concerto con l’amministrazione comunale, Dusty comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale in occasione delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta.

Nelle due date – domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 – non saranno operativi i Centri comunali di raccolta (viale Tirreno e via Maria Gianni angolo Via Galatioto), né gli Eco Punti di raccolta (via Ameglio – quartiere Nesima – via Santa Maria della Catena – quartiere San Cristoforo – via Amerigo Vespucci – quartiere S. Giuseppe La Rena, ex mercato ortofrutticolo – e via Ala angolo via Cesare Beccaria). Non saranno attivi i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty. La regolarità di questi servizi riprenderà da martedì 6 aprile.

GARANTITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Il servizio di ritiro della raccolta differenziata verrà effettuato regolarmente in entrambe le giornate festive, pertanto gli utenti che risiedono nelle zone servite dal sistema di raccolta Porta a Porta potranno esporre i contenitori e/o i sacchetti all’esterno della propria abitazione come di consueto dalle 20 alle 22.30 (e, solo per il quartiere Civita, dalle 5 alle 8 per le utenze domestiche, e dalle 2 alle 3.30 per le utenze non domestiche). Resta invariato il calendario settimanale delle frazioni da conferire ed esporre.

Per quanto riguarda il sistema di raccolta di prossimità tramite i contenitori stradali, si ricorda che non è consentito il conferimento nelle giornate prefestive. Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.

Nelle giornate festive della domenica di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo saranno garantiti i servizi di spazzamento delle strade e di svuotamento dei contenitori.

VARIAZIONI PUNTO DI CONSEGNA DEI KIT DELLA DIFFERENZIATA PER LA CIVITA A Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, il punto di consegna dei kit per la raccolta differenziata per i residenti della Civita non sarà allestito in Piazza dei Martiri. Sarà nuovamente disponibile nelle domeniche 11 e 18 aprile, dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 18. Dopo tali date, sarà possibile ritirare il completo dei contenitori dedicati al servizio di raccolta Porta a Porta, solo al CCR di Picanello (via Maria Gianni angolo via Galatioto), tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), e il sabato mattina (dalle 9 alle 13). La domenica il CCR è chiuso.

Il servizio, valido per tutti gli utenti provvisti dell’avviso di “mancata consegna”, sarà disponibile fino al 30 aprile. Da sabato 1 maggio, Dusty non consegnerà più i kit dedicati al servizio di raccolta Porta a Porta per il quartiere Civita.