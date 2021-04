Spaccio a domicilio davanti all’ex ospedale Vittorio Emanuele

CATANIA – I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato tre catanesi – Andrea Gueli di 37 anni, Massimiliano Russo di 21 anni e Gianluca Belfiore di 33 anni – accusati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Insospettiti da un viavai di persone da un appartamento di via Garibaldi, dove peraltro il Gueli era ai domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, ha spinto i carabinieri a indagare. Mentre Russo gestiva l’accoglienza e l’accompagnamento della clientela all’interno della palazzina del detenuto per il ritiro delle dosi di cocaina in cambio di denaro, Belfiore si spostava a bordo di uno scooter per le consegne a domicilio, anche di fronte all’ospedale Vittorio Emanuele.

Quest’ultimo è stato bloccato mentre inutilmente cercava di disfarsi della droga. Durante la perquisizione in casa sono stati fermati gli altri due complici impegnati, ovviamente nell’attività illecita e trovati, previa perquisizione personale, in possesso di oltre 400 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della droga. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari