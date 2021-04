Maggioranza a pezzi, caos all’Ars

PALERMO – Dopo che questa mattina per due volte il governo è stato battuto con voto segreto nel corso dell’esame della Finanziaria, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha sospeso la seduta.

“Ho sempre sostenuto che per le norme finanziarie non si dovrebbe utilizzare il voto segreto, così come succede in diversi parlamenti nel mondo. È evidente che in questo caso c’è un problema anche nella maggioranza – ha detto Miccichè -, non ha senso andare avanti per fare bocciare tutto. Parlerò con il governo e con i capigruppo per decidere cosa fare, forse è meglio fermarsi qui”.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, Micciché ha comunicato lo stop al resto delle norme residue, l’Ars voterà le tabelle e poi si procederà al voto finale.

“Quest’aula non risponde più al governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco. Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata – ha detto Miccichè, rivolgendosi alla maggioranza in aula -. Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe dirigente, dagli errori fatti. Sono il primo che si deve interrogare”.

Alle rimostranze di alcuni deputati di maggioranza, compresi alcuni di Forza Italia, che hanno insistito per votare alcune delle norme residue della manovra, Miccichè ha risposto: “Non mi possono permettere di fare bocciare tutto, tutto continuerà a essere bocciato nel pomeriggio com’è avvenuto stamattina, tutto sarà bocciato domani. Io ora metto in votazione le tabelle, che se vengono bocciate salta tutta la finanziaria. Io sto parlando alla maggioranza di quest’aula. Se dico che è meglio fermarci e non votare altro, mi dovete credere. Poi alla fine dell’aula parlerò con alcuni di voi”.

Sono dieci gli articoli, contenenti una serie di norme, che la Presidenza dell’Ars ha stralciato. Sul fronte delle opposizioni, Pd e M5s hanno assicurato il voto alle tabelle, per non fare crollare l’intera manovra.

“Vi supplico, non aprite dibattiti. Votiamo questa finanziaria, sta diventando uno strazio: altrimenti sospendo e rinvio a domani”, ha concluso Miccichè rivolgendosi con tono duro ai tanti deputati di maggioranza che chiedevano di intervenire in aula.

“Norme bocciate della finanziaria? Ci sono ascari nella maggioranza”, ha commentato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, prendendo la parola nel Parlamento siciliano, prendendo atto della decisione di Miccichè.