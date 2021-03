Rischia di annegare per salvare la barca

CATANIA – Ha rischiato di morire annegato per mettere in sicurezza la propria imbarcazione che a sua volta stava per essere inghiottita dai marosi. Un uomo è stato salvato dalla Guardia costiera dopo essere finito in mare nel porto di Catania.

A metterlo in difficoltà è stato l’abbigliamento pesante che indossava e l’intreccio delle cime delle imbarcazioni ormeggiate nel pontile. A segnalare il pericolo è stata una chiamata al numero blu 1530 giunta alla Sala operativa della Guardia costiera di Catania.

I soccorritori hanno subito individuato l’uomo in acqua, visibilmente stanco ed in difficoltà, aggrappato alle cime della sua barca; è stato recuperato dalla Guardia costiera e dai Vigili del fuoco. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Cannizzaro per ulteriori accertamenti.