Pusher catanesi smerciavano cocaina in pietra

CATANIA – Due pregiudicati catanesi sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In manette sono finiti: A. M. V. di 44 anni, sottoposto alla misura dell’affidamento ai servizi sociali e C. B. D. di 32 anni.

I due malviventi sono stati intercettati da un equipaggio dei “Falchi” che stava effettuando un servizio di controllo del territorio; l’attenzione degli uomini della Squadra mobile è stata attirata da una Citroen che all’altezza di San Giorgio è stata affiancata da uno scooter, alla cui guida si trovava un 44enne noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

I poliziotti hanno seguito tutti i movimenti, assistendo persino ad uno scambio con un involucro voluminoso consegnato allo scooterista che ha subito nascosto la merce sotto il giubbotto.

A quel punto sono entrati in azione i “Falchi” che hanno bloccato i due fuggitivi, uno dei quali aveva lanciato il pacco con la droga. L’involucro, recuperato nei pressi di un’aiuola, conteneva 150 grammi di cocaina “in pietra”.