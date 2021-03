Cocaina e soldi falsi in casa del fratello

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il trentenne pregiudicato C. M. per spaccio di cocaina. I Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un appostamento in pieno centro per sorprendere la loro vecchia conoscenza.

Hanno quindi pedinare il trentenne osservando che faceva avanti e indietro da uno stabile diverso dal suo indirizzo di residenza, per poi recarsi in diversi punti della città a bordo di un’auto. Dopo gli accertamenti effettuati, è emerso che l’appartamento apparteneva al fratello.

Fermato per un controllo in via di San Giuliano, il trentenne è stato sorpreso con addosso circa 1.500 euro in contanti, sui quali non è riuscito a dare spiegazione, e di un mazzo di chiavi.

La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento del fratello aperto proprio con il mazzo di chiavi trovatogli addosso. Lì sono state trovate 28 dosi già confezionate di cocaina, materiale per pesare, confezionare e tagliare la droga e 120 euro divisi in 5 banconote da 20 presumibilmente contraffatte. C.M. è stato quindi anche denunciato per detenzione di banconote false.