Stefania ieri, Federica e Giulia oggi

Federica e Giulia La Spina, figlie di Stefania Sberna, sono le nuove speaker del Calcio Catania. E’ stato lo stesso club rossazzurro ad annunciarlo offrendo alle due ragazze la possibilità di raccogliere l’eredità della madre appena scomparsa. La proposta formulata dall’amministratore unico Nico Le Mura e da tutti i dirigenti è stata accettata.

“Per Federica e Giulia – spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino – non era facile, in questo momento così complesso e doloroso, garantire disponibilità. Le ragazze hanno detto sì, infine, con la voglia di essere vicine al Catania e con quel coraggio che Stefania e Salvo, due genitori straordinari, hanno saputo infondere in loro. Ecco perché, con grande ammirazione per una famiglia splendida, ci teniamo ad esprimere semplice ma autentica gratitudine”.

Tramite una nota diffusa dalla società etnea, Salvo, marito di Stefania, Federica e Giulia La Spina raccontano: “Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di cordoglio e sincero affetto: vogliamo ringraziare tutti. Catania, in particolare, ha dato prova di aver apprezzato la “sua” Stefania Sberna, che amava profondamente la sua città e il suo Catania: questo sentimento, quasi tangibile in casa nostra, è in noi e con noi lo porteremo ancora allo stadio, certi che lei approverebbe”.

Prima del fischio d’inizio della gara con la Viterbese, durante il minuto di raccoglimento, i rossazzurri indosseranno una maglia bianca con un messaggio in ricordo di Stefania Sberna.