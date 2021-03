Spaccio a colori col delivery

MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri di Villasmundo, al termine dell’operazione antidroga “Three Colors”, hanno notificato un avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di 10 persone.

Le indagini svolte tra il 2016 e il 2017 hanno fatto emergere un’attività di spaccio di droga, prevalentemente marijuana e hashish tra i comuni di Melilli, Augusta, Lentini e Carlentini. I reati contestati sono traffico di droga, ricettazione e violazione delle leggi sulle armi.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno riscontrato che gli spacciatori utilizzavano tra di loro un linguaggio criptico per gli ordinativi. Si riferivano alla droga indicandola con i colori bianco per la cocaina, verde per la marijuana e marrone per l’hashish, da qui il nome dell’operazione “Three Colors” (Tre Colori).

Lo spaccio era considerato, anche dagli acquirenti, come una vera e propria attività commerciale. Infatti, nel corso dei contatti con i pusher, gli veniva spesso richiesto se fossero “aperti”, ricorrendo anche a consegne delivery di droga che veniva riposta in ceste di vimini calate dai balconi dai clienti.

Diversi sono stati i sequestri nel corso delle indagini: 900 grammi circa di marijuana, 400 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e tre piante di cannabis indica.

Nelle perquisizioni domiciliari sono state trovate munizioni, armi e parti di armi, oltre a componenti di motocicli rubati che venivano montati su altri mezzi dello stesso tipo per eludere la provenienza illecita.