Luce gratis in casa: beccato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 47enne Antonino Carambia per furto aggravato di energia elettrica.

I militari nel corso di un controllo eseguito in casa dell’uomo in via Delle Calcare su richiesta della società Enel Energia, ha accertato come il 47enne, dopo aver manomesso il contatore e rimosso i relativi sigilli, si fosse allacciato direttamente alla rete elettrica pubblica.

Carambia è stato posto agli arresti domiciliari, mentre i tecnici hanno ripristinato i collegamenti originari del misuratore.