Sicilia: niente dati giornalieri sul coronavirus

Non ci sono dati Covid. La Regione siciliana, travolta dallo scandalo per l’alterazione dei numeri della pandemia che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, non ha trasmesso il consueto report giornaliero.

I dati verranno comunicati domani. Secondo l’ultimo aggiornamento, quello di ieri, nell’Isola i nuovi positivi erano 799, con un tasso di contagio del 3,4%.

“Oggi il conteggio dei dati si è bloccato perché se ne occupava l’ufficio della collega Di Liberti”, spiega Mario La Rocca, direttore generale del dipartimento, unico dirigente del Dasoe rimasto dopo l’arresto della responsabile. “Era immaginabile che il report quotidiano si bloccasse”, aggiunge.

Negli uffici dell’assessorato regionale alla salute, in piazza Ottavio Ziino a Palermo, si è abbattuto un vero terremoto dopo gli arresti di Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale , del funzionario regionale Salvatore Cusimano e di Emilio Madonia, dipendente della società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato, con l’ormai ex assessore Ruggero Razza, sotto inchiesta.

Perquisizioni negli uffici, computer al setaccio, cellulari sequestrati. Potrebbe essere proprio La Rocca a prendere l’interim della collega Di Liberti. Nel frattempo, con le dimissioni di Razza, decade contestualmente l’intero ufficio di gabinetto, cioè il personale di staff che supporta l’assessore, formato da 14 persone, compreso il capo di gabinetto, il quale deve essere un dirigente regionale interno; delle altre 13, soltanto 4 possono essere figure esterne.

Arrivano invece i numeri nazionali: in Italia nelle ultime 24 ore sono 16.017 i nuovi positivi. Ieri erano stati 12.916. Sono 529 le vittime in un giorno (ieri 417).

I tamponi molecolari e antigenici sono 301.451 (ieri 156.692). Il tasso di positività è del 5,3%, in calo del 2,9%.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.561.012, i morti 108.879. Gli attualmente positivi sono 562.832 (-3.161 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.889.301 (+18.687), in isolamento domiciliare ci sono 529.885 persone (-3.224).

Sono 3.716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 269 (192 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.231 persone, in aumento di 68 unità rispetto a ieri.